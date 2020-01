10 000 armes

J’ai une drôle de relation avec les armes à feu. Je suis à la fois fasciné et terrifié par elles. J’aime bien les films d’action où les armes sont omniprésentes, comme j’aime aussi les jeux vidéo de type «shooter».

Autant j’aime écouter Terminator pour m’évader, autant dans la vie de tous les jours j’aime vivre dans une société où les armes à feu ne prennent pas une place importante. Il y en a pour les policiers, les chasseurs, l’armée et ça fait pas mal le tour.

Ici, personne (j’espère) ne va faire l’épicerie avec un Beretta à la ceinture ou un glock dans la poche arrière. Par contre, tout près de nous, à quelques heures de voiture, il y a des gens qui ne pensent pas comme nous.

Dans le pays de la liberté, les fusils ne sont pas seulement populaires; ils font partie de l’adn du pays. Le deuxième amendement de la Constitution des États-Unis donne le droit à tout le monde de porter une arme à feu. Ce droit fut donné à une époque où les armes à feu étaient de loin moins performantes qu’aujourd’hui. Une époque où il fallait charger chaque balle de fusil, une à une. Une époque où il n’y avait pas de Walmart à tous les coins de rue pour acheter des balles et des fusils d’assaut. L’idée derrière le deuxième amendement était que les armes pouvaient servir à se protéger d’un gouvernement qui pourrait abuser de ses citoyens.

Les choses ont bien changé depuis côté technologie, mais on croit encore que c’est légitime de donner le droit à presque tous les adultes américains de porter une arme.

Et du moment qu’un État veut changer un peu les règles du jeu et demander plus de rigueur au niveau de la gestion des armes, le peuple se soulève. Je dis le peuple, mais en fait c’est loin d’être la majorité.

Vous avez peut-être vu ce qui s’est passé en début de semaine à Richmond, en Virginie, un État qui essaie de resserrer les normes sur le contrôle des armes : 6000 personnes armées jusqu’aux dents et habillées avec des habits de type «militaire» ont envahi les rues pour manifester contre les nouvelles lois qui seront «peut-être» mises en vigueur

Il ne s’agit pas de loi qui interdit les armes, simplement de limiter la distribution d’armes à des gens qui pourraient être à risque de s’en servir pour les mauvaises raisons.

Quand je vois ça je me demande s’il y a vraiment quelques choses à faire. Dans un pays ou des dizaines de milliers de personnes meurent chaque année tuées par des balles, est-il vraiment possible de faire entendre raison? Est-ce une cause perdue? Pourquoi autant d’armes? Pour se sentir en sécurité? Je ne sais pas pour vous, mais moi c’est lorsque je ne suis pas armé que je me sens le plus en sécurité.