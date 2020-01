GUINDON, Denis



Paisiblement au CHSLD L.G. Rolland de St-Jérôme, le 20 janvier 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Denis Guindon de St-Eustache époux de Mme Hélène Prud'Homme, fils de feu Josaphat Guindon et de feu Léontine Lauzon.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Roger (Josée Morin), Gisèle (Alain Guindon), Gilles (Lucie Lacroix), Guylaine (Roger Godin), Guy (recteur du Grand Séminaire de Montréal), Jacynthe (Gilbert Corbeil) et Jean (Nathalie St-Jacques), ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs : feu Simone, feu Jean-Marie, André, feu Thérèse, Claudette, Louise et Michel, ses beaux-frères et belles-soeurs : Jeannette, Larette, Claire, feu Lucienne, feu Jean, feu Laurent, Gilles et Monique ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au :146, RUE SAINT-LOUISST-EUSTACHE, QC J7R 1Y2Tél: 514-871-2020www.dignitequebec.comle dimanche 26 janvier 2020 de 19h00 à 22h00 et lundi dès 10h00. Les funérailles auront lieu le lundi 27 janvier à 14h00 en l'église Saint- Eustache et de là au cimetière du même endroit.