ROLLAND (née Vachon)

Thérèse



À Montréal, le 15 janvier 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée doucement et entourée d'amour Madame Thérèse Rolland, épouse bien-aimée de feu Jean Rolland.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Anne (Jean-François) et Marie, son beau-frère Gilles (Marthe), sa belle-soeur Lucette (feu Maurice) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 25 janvier 2020 de 10h à 11h dans la chapelle du complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 11h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, particulièrement ceux de l'unité 4D pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal serait apprécié en la mémoire de Thérèse Vachon.