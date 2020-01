DALPÉ, Luc



Le 11 janvier 2020, à l’âge de 79 ans, Luc Dalpé a rendu son dernier souffle.Ayant voué sa vie à sa famille et à ses amis, il continuera de vivre dans nos coeurs.Aimant, passionné, généreux et dévoué, il a toujours été impliqué auprès de ses proches et de sa communauté.Outre son épouse Denise, il laisse dans cette épreuve ses enfants Sonia (Bruno), Lolita et Katia (Sébastien), ses petits-enfants, sa soeur Micheline ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous recevra le samedi 1er février 2020 de 10h30 à 16h, suivi d’un hommage à sa vie, à 16h en la chapelle de la