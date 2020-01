GIRARD, Bernard



À Montréal, le 20 janvier 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Bernard Girard, pompier retraité à la ville de Montréal. Il laisse dans le deuil son épouse Mme Lise Lafond.Outre son épouse, il laisse également dans le deuil sa mère Pauline, ses enfants Alain (Geneviève) et Lyne (Jean-Yves), sa tante Angèle, ses petits-enfants et ses nombreux arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances dimanche le 26 janvier de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que lundi le 27 janvier dès 9h au:3198 RUE ONTARIO E.MONTRÉAL, QC H1W 1P2Les funérailles seront célébrées lundi le 27 janvier à 11h en l'église Nativité-de-la-Sainte-Vierge, situé au côté du complexe.