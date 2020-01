BAYARD, Raymond



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Raymond Bayard survenu le samedi 18 janvier 2020 à l'âge de 86 ans.Il laisse dans le deuil sa conjointe Marjolaine Deslauriers, sa fille feu Célyne, ses fils Daniel (Chantal Méthot) et Luc et ses petits-enfants Olivia, Laurence, Alexandre et James ses frères André et Robert, sa soeur Suzanne ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le jeudi 23 janvier, de 10h à 18h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, St-François d'Asisse, 6700 Beaubien est, Montréal.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies du coeur.