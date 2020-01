LANGLOIS, Gisèle



À l'Hôpital Honoré-Mercier de St-Hyacinthe, le 6 janvier 2020, à l’âge de 88 ans, est décédée Mme Gisèle Langlois, épouse de feu M. Jean-Claude Boulay et conjointe de M. Jean-Denis Deslauriers.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants, Ginette, Lucie (Paul-Aimé), France (Jacques) et Normand (Josée), ses six petits-enfants et douze arrière-petits-enfants, son frère Gérard, ses soeurs Anita, Monique, Simone, Huguette et Claudette, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 25 janvier à compter de 10h, en la Basilique Sainte-Anne de Varennes située au 30, rue de la Fabrique, Varennes, QC, J3X 1R1, suivi des funérailles à 11h.