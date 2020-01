5 métiers d'avenir dans l'industrie des énergies propres

Marine Caleb - 37e AVENUE

Alors que le secteur des hydrocarbures risque de décroître, c’est celui des énergies vertes qui est en plein essor. De 2020 à 2030, cette industrie va générer 3,4 % d’emplois directs supplémentaires par an au Canada, selon une étude de Clean Energy Canada, un groupe de réflexion de l’Université Simon Fraser, en Colombie-Britannique.

Parmi les économistes, juristes, ouvriers ou chimistes spécialisés en énergies vertes, voici une sélection de cinq métiers qui seront recherchés au cours des prochaines années.

Agent de développement des énergies renouvelables

Le métier d’agent de développement des énergies renouvelables est essentiel à la transition énergétique des municipalités ou des MRC. Ce professionnel, souvent détenteur d’un diplôme en génie, doit s’assurer de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et des coûts énergétiques d’un projet.

Il est chargé de la mise en place de projets d’énergies vertes, que ce soit la géothermie, la biomasse ou l’éolien. De plus, c’est à lui de faire le relais entre la population et les élus locaux, notamment pour sensibiliser et instaurer une politique énergétique durable. Les tâches incluent le suivi de la consommation énergétique municipale et la mise en place de solutions pour réduire son impact énergétique et environnemental.

PackShot - stock.adobe.com

Chef de projet en énergies renouvelables

Le chef de projet en énergies renouvelables pilote de nouvelles installations telles que des parcs éoliens, des usines de biomasse ou des panneaux photovoltaïques, selon sa spécialisation. Dans le cadre de son travail, il doit créer toute l’infrastructure, notamment en choisissant le bon emplacement.

Il est aussi chargé de collaborer avec les municipalités et de coordonner les travaux. Le chef de projet possède une formation d’ingénieur et peut être employé par les producteurs d’énergie ou agir en tant qu’indépendant.

Technicien de maintenance

Après les phases de construction, les énergies vertes requièrent aussi une main-d’œuvre pour en assurer la maintenance. La croissance de cette industrie fait donc augmenter la demande en techniciens de maintenance, qui agissent à la fois en prévention et en cas d’urgences. Ils peuvent aussi participer à la mise en service de nouvelles structures.

Ces techniciens peuvent se spécialiser dans l’entretien du système électrique d’usine de biocarburant, par exemple. Leurs tâches consistent entre autres à vérifier la température et les vibrations des machines ou à assurer leur bon fonctionnement électrique. Les parcs éoliens demandent eux aussi de la maintenance, que ce soit pour relever les compteurs ou réparer les éoliennes.

Ingénieur spécialisé en méthanisation

Grâce à la biométhanisation, on peut valoriser des déchets en biométhane pour remplacer le gaz naturel. Un ingénieur spécialisé dans ce processus est responsable d’instaurer et de gérer ce genre de projet.

C’est aussi à lui de communiquer les avantages du procédé au public et aux différents acteurs politiques et économiques. En tant que pilote du projet, l’ingénieur s’assure qu’il est réalisable, agit comme médiateur et organise tous les travaux.

Auditeur énergétique

L’auditeur énergétique est chargé de l’évaluation de la consommation énergétique d’une infrastructure, d’un bâtiment ou d’un appartement. Il analyse et diagnostique les pôles où la consommation peut être réduite et propose des solutions pour réaliser des économies, selon le profil. Il s’agit d’un poste qui exige des compétences en comptabilité et un intérêt marqué pour les chiffres, entre autres.