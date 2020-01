LEPAGE, Fernande



Fernande Lepage, fille de feu Sylvio Lepage et de feu Ida Viger, mère du défunt Dennis Sheehy, est décédée à 90 ans le 14 janvier 2020 au Manoir de Verdun.Elle laisse dans le deuil monsieur J.J Michel Alepin, son fiancé et compagnon des 15 dernières années, son amie et belle-fille Marie-Anne Alepin, sa soeur Sylvia Lepage, ainsi que de nombreux beaux- enfants, de beaux-petits-enfants et d'amis.La famille tient à remercier le personnel du Manoir de Verdun pour leurs bons soins et dévouement envers Fernande.La famille accueillera parents et amis au Complexe Urgel Bourgie du 1275 avenue Dollard à LaSalle,le dimanche 26 janvier 2020 de 14h à 16h. Une célébration de sa vie suivra.- Fernande Lepage