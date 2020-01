MOISAN, André



Le 14 janvier 2020, à l'âge de 82 ans, est décédé Monsieur André Moisan, époux de Madame Marie-May Moisan (née Gagnon).Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Marie-Josée (Daniel), Hélène (Jérôme) et Jean-François (Julie), ses petits-enfants Vincent (Marielle), Louis, Maxim, Émily et Zach, ses arrière-petits-enfants Mathéo et Alexis, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille accueillera parents et amis le dimanche 26 janvier 2020 de 10h à 16h au Complexe funéraire Urgel Bourgie/Feron, 1275 avenue Dollard, LaSalle, QC H8N 2J1. Une cérémonie aura lieu sur place à 15h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.