DESCHÊNES, Maurice



À Montréal le 15 janvier 2020 à l'âge de 78 ans est décédé M. Maurice Deschênes époux de Mme Claudette Dugas.Outre son épouse il laisse dans le deuil ses deux filles, Julie et Sophie (Nicola), ses trois petites-filles, Daniève , Justine et Émilie, ses frères et soeurs , Beaux-Frères et belles-soeurs ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Urgel Bourgie 2500 des Perron à Auteuil, Lavalle vendredi 24 janvier de 18h à 21h et samedi le 25 janvier de 13h à 16h30 suivra une liturgie au salon à 16h30 et de la au cimetière Jardin Urgel Bourgie Laval.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'Hôpital St-Justine ou La Fondation Québécoise du cancer.