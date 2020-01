BUREAU, Laureen



Est décédée le 18 janvier 2020, à l'âge de 61 ans. Elle était la fille de Marion "Sue" Bureau (née Bell) et de feu Arthur Bureau.Outre sa mère, elle laisse dans le deuil son époux bien-aimé Eddy Carey, ses enfants: Amie Gould et Jacob Gould; ses soeurs : Lynda Deeth (Tim), Sandy Malcangi (Danny), Terry Peers (Harry), Jill Bureau (David Grummett) et Jacqui Bureau (Nick Vincelli). Elle laisse également son filleul Kyle Grummett, sa belle-soeur Linda (Rene), son beau-frère Gerry ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille invite parents et amis à la:47 DENISE-FRIEND,GATINEAU (AYLMER)le jeudi 23 janvier 2020 de 14h à 16h et de 19h à 21 h. Les funérailles auront lieu le vendredi 24 janvier 2020 à 11h en l'église St-Mark, 160, rue Principale, Gatineau (Aylmer). La famille tient à remercier le personnel et les bénévoles de La Maison Mathieu Froment Savoie pour les excellents soins prodigués. En mémoire de Laureen, vous pouvez faire un don à la Fondation du rein et/ou vous pouvez vous inscrire au Registre des consentements des dons d'organes.