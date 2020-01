GARDNER, Sr Marie-Paule,



Fille de la Sagesse(Sr Camille-Marie de la Sagesse)Sr Marie-Paule Gardner est décédée à Montréal, le 15 janvier 2020, à l'âge de 93 ans, dont 67 de vie religieuse. Née à Ste-Perpétue de Nicolet, Qc, elle était la fille de feu Edmond Gardner et de feue Angéline Beauchemin.Sr Marie-Paule a été missionnaire en Papouasie, Nouvelle Guinée, durant de nombreuses années, où elle a exercé son métier d'infirmière avec dévouement et bienveillance auprès du peuple Papou. Ici au pays elle s'est dépensée auprès des malades, soit dans les hôpitaux (Val-d'Or, Ste-Justine) ou auprès de ses compagnes religieuses, où elle était reconnue pour l'attention et la délicatesse qu'elle apportait aux personnes dont elle avait la charge.En plus de ses consoeurs Filles de la Sagesse, Sr Marie-Paule laisse dans le deuil ses soeurs Colette, Gisèle (soeur de l'Assomption), Clémence fdls, et Aline (J-R. Dufour), son frère Marcel (Angèle Lemire) ainsi que d'autres proches, dont de nombreux neveux et nièces.La dépouille sera exposée le jeudi 23 janvier 2020 à compter de 19h00 à la:DE LA PROVIDENCE5655, RUE DE SALABERRY, MONTRÉALUn rassemblement de prière aura lieu le soir même à 19h30. Les funérailles seront célébrées le lendemain, vendredi 24 janvier, à 10h00 en la chapelle du même endroit. L'inhumation suivra, au cimetière de la Paroisse La Présentation de la Vierge, à Dorval, Qc.