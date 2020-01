LACOMBE, Raymond



En douceur et entouré des siens, Raymond a déployé ses ailes, pour aller rejoindre son amour Pauline qui l’attendait impatiemment depuis peu. Il laisse dans le deuil ses enfants François (Michèle) et Luc (Josée), ses petits-enfants Ian, Thierry, Justin et Stéphanie, ses arrière-petits-enfants Annabelle, Emma, Loïc et Jade, sa soeur Lise Duval, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:Le dimanche 26 janvier 2020 de 10h à 16h. Une cérémonie y sera célébrée à 16h au salon même.Au lieu de fleurs des dons à la maison des soins palliatifs de Laval seraient appréciés.