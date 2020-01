LACROIX, Daniel



À Laval, le 19 janvier 2020, à l’âge de 69 ans, est décédé Me Daniel Lacroix époux de Claudette Larose.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Mariève (Tiego François-Brosseau) et Jean-Vincent (Annie-Pierre Comtois-Ouimet), ses petits-enfants : Gaultier, Margaux, Paul et Marion, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:Le vendredi 24 janvier 2020 dès 11h. Un hommage y sera célébré à 19h au salon même.