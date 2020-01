BOUTIN GIBEAULT, Mérilda



À Laval, le 19 janvier 2020, à l'âge de 93 ans est décédée Mme Mérilda Boutin, épouse de M. Roger Gibeault.Elle laisse dans le deuil ses enfants Claire (Denis) et Claude (Gitane), ses petits-enfants Stéphanie et Jonathan, son arrière-petits-fils Samuel ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au :LAVAL, (450) 473-5934Le samedi 25 janvier de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le dimanche 26 janvier dès 9h. Une liturgie de la parole aura lieu le dimanche à 11h au salon.