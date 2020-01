SÉNÉCAL née Edwards

Pierrette



À Laval, le 15 janvier 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée Madame Pierrette Edwards Sénécal.Elle laisse dans le deuil son conjoint de toujours André Lapointe, son fils François Sénécal (Nathalie), ses deux petits-fils adorés Jonathan et Mathieu, ses belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.Les détails vous seront transmis au printemps au mois de mai pour une cérémonie à l'église et la mise en terre au cimetière de son village natal de Papineauville.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Cité-de-la-Santé pour leur soutien et les bons soins prodigués.