VÉRONNEAU (DUVAL),

Suzanne



À Boucherville, le 16 janvier 2020, à l'âge de 77 ans, est décédée Mme Suzanne Duval, épouse de M. Gaétan Véronneau.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Nathalie (Martin Curadeau), Chantal (Richard Drolet), Éric (Marie-Christine Roy), ses petits- enfants Raphaël, Antoine, Kellyann, Charlotte, Philippe, Edouard, Alex (Angelica) et Julie (Frédérick) ainsi que Carole (Benoît Drouin) Véronique (Jean-Michel), Catherine (Amanda) ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 25 janvier de 11 h à 16 h au :À L'EST DE MONTARVILLESORTIE 19 DE LA ROUTE 132 ESTBOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 Téléc. : (450) 655-0941Une liturgie de la Parole aura lieu le même jour à 16 h en chapelle du Complexe funéraire Pierre Tétreault et de là au cimetière de Boucherville.La famille remercie le personnel du CHSLD Jeanne-Crevier pour les bons soins prodigués à Mme Duval.