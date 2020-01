BLANCHETTE, Jean-Guy



À l'hôpital de St-Eustache est décédé le 16 janvier 2020, à l'âge de 83 ans, M. Jean-Guy Blanchette, époux de Mme Edmonde Gaumond.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Manon (Le Devoir), Jean et Lyne, ses petits-enfants: Isabelle, Gabriel, Kevin, Myleine et Dany ainsi que son arrière-petite-fille Zoey, ses soeurs, beaux-frères et nombreux neveux et nièces.Il était un policier retraité (constable 31) du S.P.V.M., ancien membre de la Symphonie vocale des policiers/ères de Montréal, ancien directeur de la Caisse d'Économie des policiers/policières de la C.U.M.La famille accueillera parents et amis au3517 BOUL. LÉVESQUE OUESTCHOMEDEY, LAVALle vendredi 24 janvier 2020 de 18h à 21h et le samedi 25 janvier 2020 de 9h à 13h, suivi des funérailles à 13h au salon du complexe.Vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par des dons à l'oeuvre de votre choix ou par des fleurs, à votre discrétion.