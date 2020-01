DAIGNEAULT, Francine



À Châteauguay, le 13 janvier 2020, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Francine Daigneault dans la sérénité avec courage et dignité.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sophie (Daniel Leblanc) et Jean-François, ses petits-enfants Eva-Maude et Hugo, sa soeur Louise Daigneault ainsi que plusieurs autres parents et ses nombreux amis.450 699-9919www.alexandrenicole.comLa famille recevra parents et amis lors d'une journée commémorative au Manoir D'Youville, salle Vieux Moulin de l'ile Saint-Bernard, (498 Boul. D'Youville, Châteauguay) le 2 février de 13h à 16h30.En guise de témoignage, un don à la Société Canadienne du Cancer serait apprécié.