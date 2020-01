RANCOURT, Maurice



Vendredi le 17 janvier 2020 à 12h38 avec courage et dignité est décédé Monsieur Maurice Rancourt à l'âge de 58 ans.Il nous a quittés calmement et sereinement aux côtés de sa meilleure amie Madame Martine Archambault comme il le désirait.Il laisse dans le deuil tous ceux et celles qu'il aimait et qui l'entouraient.En guise d'appréciation et de respect pour le défunt, vous êtes invités à lui rendre un dernier hommage au Complexe funéraire Saint-François d'Assise, Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien E, Montréal,le samedi 25 janvier 2020 de 15h30 à 19h.