Chloé Dufour-Lapointe : avoir encore 20 ans...

MONTRÉAL | Un nouveau vent de jeunesse souffle au visage de la skieuse acrobatique Chloé Dufour-Lapointe, qui dévale pourtant les pentes du circuit de la Coupe du monde depuis plus d’une douzaine d’années.

Après avoir vécu une grande période de remise en question, la médaillée d’argent aux Jeux olympiques de Sotchi, en 2014, semble avoir retrouvé le goût de se surpasser.

«Quand j’ai commencé, c’était moi la plus jeune. Là, je m’en viens dans les plus vieilles et dans ma tête, ce n’est pas ça, mais je suis rendue là, note l’athlète de 28 ans, qui sera en action avec l’élite mondiale à Tremblant, ce samedi 25 janvier. Je dois utiliser mon expérience tout en continuant d’évoluer comme athlète. Je veux repousser mes limites.»

Chloé Dufour-Lapointe l’avoue d’emblée : les dernières années ont été difficiles. Sur le plan personnel, il y a notamment la maladie qui a frappé durement sa mère, puis la jeune femme s’est demandé si l’heure n’était pas venue pour elle de passer à autre chose que le sport de compétition.

«Dans les deux dernières années, ç’a été un peu difficile pour moi mentalement, résume-t-elle. Là, je me sens davantage moi-même. Je sens que j’ai évolué.»

«Dans ma tête, je suis jeune, mais quand tu compétitionnes sur le circuit avec des bébés qui sont nés en 2000, tu te dis qu’on n’est pas à la même place, on a vraiment 10 ans de différence, de poursuivre l’athlète. C’est correct, ça me met au défi et je ne resterais pas dans mon sport si je ne continuais plus à avancer.»

Une quatrième présence olympique?

Ayant renouvelé ses sauts, dont l’ajout notable d’un «cork» en haut de piste, Chloé Dufour-Lapointe préfère ne pas trop se projeter dans l’avenir. Et son mot d’ordre pour 2020 : «innovation». Si le plan fonctionne, elle songera alors plus concrètement à une participation aux prochains Jeux olympiques d’hiver, à Pékin.

«Les Jeux de 2022 représentent un objectif pour moi, avoue-t-elle. Par contre, j’essaie d’y aller une année à la fois. J’ai voulu faire un cycle différent, me laisser l’opportunité de décider. Cette année, je la vois comme une année d’innovation. Avec les nouveaux sauts, je me vois aux prochains Jeux olympiques ne pas faire les mêmes descentes qu’à mes trois premiers Jeux. Et ça, c’est un gros plus pour moi.»

Après Vancouver (2010), Sotchi (2014) et Pyeongchang (2018), Chloé Dufour-Lapointe pourrait en effet participer aux Jeux olympiques pour une quatrième fois, à Pékin, ce qui serait un bel exploit.

«J’ai de l’expérience, j’ai la force physique et j’ai le mental, conclut-elle. Si je mets ces trois éléments-là ensemble, ça va faire des flammèches en Chine.»

Donner un «show»

À court terme, Chloé tentera tout d’abord de profiter du prochain week-end à Tremblant pour obtenir son meilleur résultat de la saison après une 13e place à Ruka, en Finlande, et le huitième rang à Thaiwoo, en Chine.

«Je me sens vraiment bien ces temps-ci, je pète le feu, dit-elle. Je sens que 2020 sera une bonne année pour moi. Je me retrouve à un bon endroit, autant physiquement que mentalement. J’ai juste envie de m’amuser et je veux que ça paraisse. Je veux donner un maudit bon "show"!»