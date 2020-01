TURCOTTE LEMAIRE, Mimi



À Ste-Thérèse, le 16 janvier 2020, est décédée paisiblement Mimi Turcotte Lemaire, entourée des siens.Elle laisse dans le deuil Marie-Claude (Richard), Robert (Wanda), Marlène (John), Raynald (Chantal), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses soeurs Cécile et Yolande, son frère Jean-Claude (Micheline), ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis précieux.