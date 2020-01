BROUILLETTE, Raymond



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Raymond Brouillette, survenu à son domicile samedi le 18 janvier 2020, à l'âge de 77 ans.Il laisse dans le deuil sa conjointe Denise (Christopher et Lynne Marie), ses sœurs Diane et Michelle, ses beaux-frères Yvon et Serge ainsi que son fidèle compagnon Zorro.Selon ses volontés, il sera incinéré sans exposition et sans service funéraire.Son dévouement envers autrui et sa grande bonté nous manqueront.Un grand merci à l'Institut de Cardiologie de Montréal pour les excellents soins donnés depuis des années.