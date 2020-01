FILIATRAULT, Claire

(née Kenney)



À Montréal, le vendredi 17 janvier 2020 est décédée, à l'âge de 80 ans, Claire Kenney, épouse de feu Gérald Filiatrault.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Micheline, Fleurette et Denise, son frère Jean (Denise), ses neveux et nièces de même que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le samedi 25 janvier 2020 à 13h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 15h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer de Montréal seraient appréciés.