Destitution: le procès de Donald Trump ou de la démocratie américaine?

Vers la fin de l’année 2019, j’ai relayé des textes ou des idées de journalistes ou d’analystes plus conservateurs. Ce matin, j’aimerais partager avec vous les propos d’un journaliste plus progressiste.

David Corn est le chef de bureau à Washington du magazine Mother Jones, une publication ouvertement progressiste. La qualité du travail de Corn a déjà été récompensée et il jouit d’une vaste expérience. On l’invite régulièrement à partager ses analyses dans des émissions de radio ou de télévision. On le retrouve aussi bien sur Fox News, sur MSNBC que sur NPR (National Public Radio).

Pendant la journée de mardi, Corn a publié un article dans lequel il manifeste son inquiétude pour les institutions politiques américaines, une position que j’ai moi-même déjà partagée avec vous. Si on oublie un instant les noms des principaux acteurs républicains ou démocrates qui s’activent autour de la procédure de destitution pour nous concentrer sur les faits, on réalise que les inquiétudes sont légitimes.

Vous pourriez remplacer le nom de Trump par celui de Barack Obama ou celui de George W. Bush, je vous dirais la même chose. Que ce soit en 2021 ou en 2025, les États-Unis auront un nouveau président. Que restera-t-il du système actuel? Pourra-t-on encore limiter son pouvoir? Où aura-t-on placé la frontière entre ce qui est acceptable et ce qui ne l’est plus?

David Corn n’est pas troublé que par le simulacre de procès auquel nous aurons droit dans les prochains jours. Peu importe les assouplissements aux règles proposées par le meneur républicain Mitch McConnell, l’issue du procès est connue, et les républicains ont déjà trahi leur serment d’impartialité. L’objectif est clair: retirer cette procédure des pattes du président avant le discours sur l’état de l’Union du 4 février.

Si Corn dénonce cette absence totale de respect pour la règle de droit, il ne manque pas d’arguments pour appuyer ses inquiétudes quant à la sauvegarde des balises constitutionnelles. Déjà, de nombreux témoins ou organisations non partisanes, ainsi que des proches de Donald Trump, ont reconnu les faits et la tentative de chantage du président américain.

L’équipe juridique qui l’entoure a maintenant l’audace d’affirmer que même si le président a abusé du pouvoir de sa fonction, ce n’est pas un motif de destitution. Cette théorie a été maintes fois rejetée par les experts, et je souligne que des centaines de constitutionnalistes appuient non seulement la procédure de destitution, mais aussi la destitution du président. Cette procédure a été intégrée à la constitution pour des cas comme celui de l’actuel président, rien de moins.

Le chef de bureau de Mother Jones ne limite pas son argumentaire qu’au dossier ukrainien, il s’intéresse à l’ensemble de la présidence Trump pour en faire ressortir tous les aspects qui démontrent bien que le président ne se soucie pas des règles du jeu ou des traditions respectées par ses prédécesseurs.

Vous connaissez déjà les reproches qu’on lui adresse. Il a procédé à des nominations de membres de sa famille, il gère toujours ses nombreuses entreprises, il refuse systématiquement de produire ses déclarations d’impôts, certains de ses conseillers n’ont même pas les bonnes habilitations de sécurité pour les fonctions qu’on leur donne, il a défié la clause des émoluments, il a tenté de négocier la construction d’un édifice Trump à Moscou alors qu’il était élu et au moins six de ses collaborateurs (dont son avocat personnel) se sont retrouvés derrière les barreaux.

Si Trump s’appelait Obama ou W. Bush comme je le proposais au début du texte, jamais il ne s’en tirerait aussi facilement. Corn accepte bien qu’on lui accole l’étiquette de progressiste, mais ce n’est pas de ça qu’il est question ici. Progressistes et conservateurs devraient ici s’entendre sur au moins une chose: on ne peut tolérer de tels comportements de la part du président des États-Unis, et les sénateurs américains devraient accorder à la procédure actuelle tout le sérieux qu’elle mérite.

Certains lecteurs de ce blogue avancent parfois que la seule atteinte à la démocratie serait de chasser du pouvoir un président élu. Cette logique me semble avoir une limite assez évidente. Aux États-Unis comme ici, les dirigeants obtiennent-ils automatiquement un chèque en blanc qui leur permet de faire ce qu’ils veulent, incluant bafouer la loi et les règles, pendant quatre ans? Il faudrait être bien cynique pour répondre oui. Les Pères fondateurs américains s’y sont refusés, ce qui explique le mécanisme de la procédure de destitution.

Si le texte et l’argumentaire de Corn vous intéressent, cliquez ici.