CEDOLIN, Ben



À Montréal, le 20 janvier 2020, est décédé M. Ben Cedolin époux de Mme Giovanna Rizzuto.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa mère Mme Santa Colledani, sa soeur Aurora Cedolin (Tony), ses beaux-frères et belles-soeurs Giuseppina (feu Sénateur Pietro Rizzuto), Carmela (feu Giuseppe Rizzuto), Antonino Rizzuto (Margherita), Maria (feu Filippo Rizzuto), Anna (feu Giuseppe Zambito), Jean Rizzuto (Suzanne) ainsi que neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances jeudi le 23 janvier de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que vendredi le 24 janvier 2020 dès 9h au complexe:Les funérailles auront lieu vendredi 24 janvier à 11h à l'église de la Visitation, 1847, Boul.Gouin Est, Montréal H2C 1C8Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation Virage pour le soutien du cancer, 1000 rue St-Denis, local C14-7065, Montréal, Qc H2X 0C1 seraient appréciés.