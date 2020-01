CHARTRAND, Philippe



De St-Janvier, le 17 janvier 2020, à l'âge de 86 ans est décédé M. Philippe Chartrand, époux de Mme Gertrude Blondin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Richard (Micheline), feu Céline (Rosaire), Francine (Ronald), Yvon (Lise), Johanne (Sylvain) et Louise (Martin), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:418, BOUL. LABELLEROSEMÈRE, QC J7A 3R8samedi, le 25 janvier 2020, de 14h à 16h. Une liturgie de la Parole aura lieu ce jour même à la chapelle du salon à 16h.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation des maladies du coeur seraient appréciés.