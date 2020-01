LAVALLÉE, Réjean



Le 17 janvier 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Réjean Lavallée, époux Mme Lina Provost. Il était un agriculteur passionné, un citoyen engagé, un grand-père investi et un homme de famille.Outre son épouse et complice, il laisse dans le deuil ses enfants, Alain (Virginie), Mario (Michelle), Martin (Isabelle) et Julie (André), ses petits-enfants, Maxime, Pascale, Mariane, Roseline, Bruno-Vincent, Florence, Claudie, Raphaël, Noémïe, Benjamin, Antoine, Anaïs et Gabrielle ainsi que leur amoureux(se). Il laisse également dans le deuil ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi qu'autres parents et nombreux amis.La famille recevra vos condoléances au:231, BOUL. SIR WILFRID LAURIERBELOEIL, QC J3G 4G9Tel : (450) 467-4780 www.salondemers.comle vendredi 24 janvier 2020 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 25 janvier 2020 dès 9h.Les funérailles suivront le samedi 25 janvier 2020 à 11h en l'église Saint-Marc-sur-Richelieu.L'inhumation aura ensuite lieu au cimetière de la paroisse.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.