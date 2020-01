BOILY, Jacques



À Saint-Jérôme, le 20 janvier 2020, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Jacques Boily, époux de Mme Dianne Boucher.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Stéphanie (Michel Lapierre), ses petits-enfants Anthony, Alexis et Audréanne, sa soeur Diane, ses frères Alain, Lionel et Gilles, leurs conjoints, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 25 janvier 2020 à 9h30 à la Cathédrale de Saint-Jérôme, située au 355 Place du Curé Labelle, les funérailles suivront à 10h.La mise en niche aura lieu le même jour à 13h40 au Repos St-François d'Assise au 6893 rue Sherbrooke Est, à Montréal.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de Pallia-vie.ca