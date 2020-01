«Je n’étais plus capable de m’aimer»

Depuis des années, Maripier Morin combat une obsession du corps parfait. « Je me trouvais grosse », a-t-elle candidement confié lors d’une entrevue au Journal.

L’animatrice et actrice, qui a réussi à remporter la deuxième position d’une compétition de fitness en bikini, l’hiver dernier, n’aime pas toujours l’image qu’elle voit dans le miroir, a-t-elle avoué mercredi, lorsque nous l’avons rencontrée au lancement de la chaussure d’entraînement HIIT TR de Reebok, dont elle est l’égérie.

Instagram

« Il y a de ça deux, trois ans, j’avais commencé à prendre la pilule pour régler mon acné et ça ne m’a pas fait. J’ai pris un genre de 20 lb, et c’est là que j’ai commencé à m’entraîner. Je regardais des comptes de fitness avant de m’endormir et je pleurais... Un moment donné, je me suis dit qu’il fallait que j’arrête ! Il a fallu que je me désabonne à tous les comptes de fitness que je suivais sur Instagram. J’ai commencé à suivre des comptes de bouffe à la place. Je voulais me concentrer sur moi, parce que je n’étais plus à l’aise dans mon corps. Ce n’était pas seulement esthétique, mais surtout, je savais que je n’étais plus en forme. C’était un tout », relate-t-elle.

Trouver un équilibre

Pour celle qui a récemment posé en sous-vêtements pour la marque de lingerie Blush, ce cheminement vers l’estime de soi est un travail constant, jalonné d’obstacles.

« Vois-tu, la dernière fois que j’ai fait le shoot pour Blush, je ne m’étais pas entraînée et j’ai commencé mes règles, le matin même... J’étais gonflée de partout ! Je me suis dit : oh, mon Dieu, je suis dégueu ! Puis là, je me suis dit : vraiment pas ! Je ne suis pas dégueulasse ! », confie-t-elle, soulignant que nous sommes parfois notre pire ennemi.

Maripier Morin plaide également pour qu’on arrête de soumettre les femmes à la pression de ressembler à des « petites filles » toute leur vie.

« J’ai 33 ans, et il faut arrêter de penser que je vais avoir la silhouette d’une petite fille de 18 ans toute ma vie », fait-elle valoir.

Et elle n’a surtout pas envie de se priver d’une bonne bouffe. « J’aime bien manger ! lance-t-elle. J’aime manger du pain, du fromage, prendre un verre de vin... Tout est une question de balance. Je suis heureuse avec ça. Manger, ça me rend heureuse. »