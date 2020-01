«Je suis très fier d’être un hockeyeur afro-canadien» - Bokondji Imama

Le Québécois Bokondji Imama, membre du Reign d’Ontario dans la Ligue américaine de hockey (LAH), a réagi après avoir été la cible de commentaires racistes lors d’un match disputé lundi.

Le défenseur des Condors de Bakersfield Brandon Manning a reçu cinq matchs de suspension pour son comportement à l’endroit d’Imama. L’incident a beaucoup fait réagir sur le web et le Britanno-Colombien s'est excusé par la suite.

Mercredi, Imama s’est exprimé par voie de communiqué, sur le site web du club affilié au Reign, les Kings de Los Angeles.

«Ce qui s’est passé est malheureux pour tout le monde, s’est désolé l’homme de 23 ans. Peu importe l’intensité d’un match, il n’y a pas de place pour ce genre de comportement et il n’y a pas d’excuse. Je suis très fier d’être un hockeyeur afro-canadien et de me tenir debout pour tous les joueurs dans la même situation que moi.»

Un ancien du Drakkar de Baie-Comeau et des Sea Dogs de Saint John, Imama roule sa bosse dans la LAH depuis maintenant trois saisons.