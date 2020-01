La Fondation de l’athlète d’excellence et la Fondation Georges St-Pierre

La FAEQ et la FGSP ont souligné les efforts de sept étudiants-athlètes qui ont chacun reçu une bourse de 20 000 $ des mains de Georges St-Pierre, l’un des plus grands combattants de MMA. Réunis au dojo de l’Institut national du sport du Québec, ils ont pu échanger quelques mouvements et prises de combat avec le champion du monde.

Photo Ben Pelosse

Mathilde Simard-Lejeune / judo et Albert Chagnon / gymnastique artistique sont entourés de Mathis Rainville / lutte olympique, Yasmine Kermiche / taekwondo, Georges St-Pierre, Lucia Gauvin / karaté, Olivier Desrosiers / escrime (sabre) et Andres Esteban Riano Rodriguez / boxe.

Photo Ben Pelosse

Albert Chagnon / gymnastique artistique, a remporté plusieurs médailles d’or dans des concours qui ont eu lieu au Canada. En 1re secondaire au programme sport-études du Collège Français à Longueuil, il a maintenu une moyenne scolaire de 89 % à la première étape.

Photo Ben Pelosse

Lucia Gauvin / karaté, de Clermont, étudie en 1re secondaire, en concentration volleyball, à l’École du Plateau. Elle a maintenu une moyenne scolaire de 91 % à la première étape. Lucia est médaillée d’or aux Championnats canadiens juniors dans la catégorie juvénile des plus de 47 kg.

Photo Ben Pelosse

La Fondation Georges St-Pierre soutient les organismes et programmes voués à la prévention de l’intimidation ainsi qu’à la promotion du sport et la poursuite des études chez les jeunes. Georges St-Pierre est entouré des dirigeantes de la FAEQ, Patricia Demers et Annie Pelletier.

Photo Ben Pelosse

Olivier Desrosiers / escrime (sabre), de Rosemère, est médaillé d’argent à la Coupe nord-américaine de Kansas City. Cette année, il a maintenu en 4e secondaire au programme sport élite de l’Académie Sainte-Thérèse une moyenne scolaire de 90 % à la première étape.

Photo Ben Pelosse

Médaillé d’or aux Championnats canadiens 2019 dans la catégorie jeunesse, Andres Esteban Riano Rodriguez / boxe (-52 kg) étudie en sciences de la nature au Cégep Garneau.

Photo Ben Pelosse

Mathilde Simard-Lejeune / judo, d’Alma, en 4e année du secondaire au Pavillon Wilbrod-Dufour, a maintenu une moyenne scolaire de 82 % en 3e secondaire. Elle est médaillée d’or aux Opens du Québec et de l’Ontario.

Photo Ben Pelosse

Le jeune lutteur olympique de Marieville, Mathis Rainville, étudie en 4e secondaire à l’École Paul-Germain-Ostiguy. Il est médaillé d’or aux Championnats canadiens.

Photo Ben Pelosse

Médaillée d’or aux Championnats canadiens, Yasmine Kermiche / taekwondo a maintenu une moyenne scolaire de 90 % à ses deux premières sessions en sciences de la nature au Cégep de Sainte-Foy. Elle fait du mentorat auprès des jeunes étudiants.