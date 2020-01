La vengeance est un plat qui se mange froid!

Je vous écris alors que je suis dans un état de colère intense. Je suis mariée depuis 20 ans à un homme que je considérais comme l’homme de ma vie, la prunelle de mes yeux. Nous nous étions connus pendant nos études et nous ne nous étions plus jamais quittés.

Nous avons débuté nos carrières en même temps et avons gravi les échelons quasiment au même rythme et avec des difficultés similaires. Ensemble, nous avons bâti un petit patrimoine familial alors que je mettais au monde deux enfants. Tout allait comme on dit « pour le mieux dans le meilleur des mondes » quand la catastrophe est entrée dans ma vie.

En octobre dernier, mon mari m’a annoncé qu’il me quittait. Non pas parce qu’il ne m’aimait plus, mais parce qu’il en avait rencontré une autre qu’il aime désormais plus que moi. J’ai reçu ça à peu près comme on reçoit une claque en pleine face. Je n’avais rien vu venir.

Deux jours après l’avoir annoncé à nos enfants, ce que je préférais qu’il ne fasse pas pour ne pas les perturber et nous donner la chance que peut-être il change d’idée, il faisait ses boîtes et quittait la maison.

Depuis ce temps, on est entré dans la phase des négociations du divorce, et ça se passe mal. Je ne lui pardonne pas de m’avoir abandonnée en traître et de m’avoir mise devant un fait accompli, sans que j’aie eu le temps de m’expliquer sur mon état d’exaspération des derniers mois. Je suis en pleine ménopause et je ne me possède plus. Mais ça pour lui, ça n’a pas d’importance !

Alors, j’ai décidé de lui faire la vie dure. Nos enfants de 13 et 15 ans, il ne les verra qu’avec parcimonie, et selon mes volontés. Je ne vais quand même pas les lui offrir sur un plateau d’argent, alors qu’il renie les belles années qu’on a vécues ensemble.

Je suis tellement en colère contre lui que la peine que j’ai ne trouve pas de place pour s’exprimer. Et la preuve qu’il porte tous les torts, même si je soupçonne que tu penses que j’ai aussi les miens, c’est qu’il reçoit ma colère sans réagir et sans même discuter des demandes énormes que je fais sur le plan financier. Il dit oui à tout, cet homme que je hais, probablement dans l’espoir de gagner une garde partagée, ce que je me refuserai toujours à accepter. Y’a toujours ben un boutte à toutte !

La fin justifie les moyens

Que vous exprimiez vos sentiments d’hostilité envers cet homme est quelque chose de justifié dans les circonstances. Mais si vous en restez là, vous êtes dans l’erreur. Il faut parvenir à ventiler le tout pour passer au travers de la façon la plus douce possible pour épargner vos enfants et ne pas faire d’eux des victimes collatérales. Au final, il va aussi falloir accepter ce qui vous arrive, pour pouvoir aller ensuite vers autre chose. Et accepter suppose également de reconnaître votre part de responsabilité afin de tirer parti d’une situation difficile pour en faire le propulseur d’un avenir meilleur.