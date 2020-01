Le camionneur malmené en contre-interrogatoire

Le camionneur accusé d’avoir fui la scène d’une collision à Brossard, qui a coûté la vie à un jeune Mexicain et blessé trois membres de sa famille, a été malmené par la Couronne lors d’un contre-interrogatoire de plus de trois heures, où il a eu plusieurs trous de mémoire.

« Je ne sais pas », « Je ne me rappelle pas » et « Je ne me souviens de rien » sont des réponses qui sont revenues à maintes reprises au deuxième jour du témoignage d’Harmandeep Singh, mercredi.

Même lorsque Me François Parent, de la Couronne, a demandé à l’accusé de 25 ans comment il réagissait normalement lors d’une situation stressante, ce dernier n’a pas été en mesure de répondre.

Singh subit actuellement son procès pour délit de fuite ayant causé la mort et des lésions devant la juge Dannie Leblanc, au palais de justice de Longueuil.

Le 3 août 2017, vers 1 h, le camionneur ontarien a embouti l’arrière de la Chevrolet Cavalier d’une famille mexicaine, sur l’autoroute 30 Est, sur la Rive-Sud.

La voiture est allée frapper un lampadaire, qui s’est ensuite écrasé sur l’habitacle, tuant sur le coup Rodrigo Ariel Garcia Ramos, 21 ans.

Son frère de 16 ans, Saul, sa mère, Paula Sandra Ramos, et son beau-père, Tulio Galindo, ont tous été blessés lors de la collision d’une rare intensité, qui a été filmée par une caméra de surveillance du ministère des Transports.

Les yeux sur la route ?

Lorsqu’il a été interrogé mardi par ses avocats, Mes Anthony El-Haddad et Adam Ginzburg, Singh a affirmé que la voiture circulait « trop lentement » et qu’il a tenté de l’éviter en se rangeant dans la voie de gauche à la dernière minute.

« L’enregistrement vidéo démontre que vous aviez suffisamment de temps et d’espace pour changer de voie », a suggéré la Couronne en contre-interrogatoire, ajoutant que la collision s’est produite parce que l’attention de Singh n’était pas sur la route.

« Quand tu conduis, c’est une autre histoire. C’est une décision en quelques secondes », a rétorqué l’accusé.

Le camionneur aurait immobilisé son poids lourd plusieurs centaines de mètres plus loin et aurait couru sur la scène.

« Terrifié »

« Terrifié » par ce qu’il a vu et sur le point de vomir, Singh aurait toutefois quitté les lieux sans divulguer à personne qu’il était l’autre conducteur impliqué.

Voulant s’éloigner le plus vite possible de cette vision d’horreur qui hante encore ses cauchemars, l’accusé serait néanmoins repassé devant le lieu d’impact en prenant l’autoroute en direction opposée.

De plus, il s’est par la suite arrêté à cinq reprises en bordure de la voie rapide en 14 minutes, a fait remarquer la Couronne, arguant que c’était pour réparer son camion qui lui faisait des misères.

« Je ne sais pas pourquoi j’ai arrêté », a répondu Singh, évasif.

Les avocats présenteront leurs arguments finaux jeudi.