Lorsque le bourreau fait face à ceux qu'il a torturés: l'ancien de la CIA James Mitchell devant un tribunal militaire

Vous vous souvenez probablement que, pendant la présidence de George W. Bush, la CIA avait développé ce qu’on a appelé des «techniques d’interrogatoire renforcées» (enhanced interrogation techniques). Pour les experts et pour les opposants de l’administration, un terme plus simple permettait de décrire ces techniques: torture.

Puisque le concepteur du programme témoigne actuellement devant un tribunal militaire à Guantanamo Bay, ces techniques d’interrogatoire refont surface dans l’actualité. Le Dr James E. Mitchell est un psychologue qui était sous contrat avec la CIA après les attaques du 11 septembre 2001.

Mitchell comparaît à la demande des avocats de cinq détenus accusés d’avoir contribué à la planification ou au déroulement des attentats de 2001. Les avocats espèrent être en mesure d’éliminer les déclarations de leurs clients obtenues par la torture. L’enjeu est majeur.

Le témoignage du psychologue concepteur du programme a eu lieu en présence des cinq détenus qui ont été soumis aux techniques mises au point par Mitchell. Si ce dernier semblait ému pendant des segments de son témoignage, il ne s’est pas démonté pour autant.

Le psychologue s’est encore porté à la défense de ses méthodes, malgré leur brutalité. Il a rappelé que le contexte de leur mise en œuvre en était un de crainte extrême. La peur d’autres attaques dans des délais rapprochés justifiait à ses yeux le recours aux grands moyens. Il a affirmé avoir agi en pensant d’abord aux victimes de l’attaque terroriste et à leurs proches.

Mitchell est allé encore plus loin en affirmant que la CIA accordait peu d’importance à d’éventuels procès contre les présumés terroristes détenus dans des prisons secrètes, l’agence voulant d’abord et avant tout obtenir rapidement des informations. Si, pour lui, l’agence ne s’est pas comportée de manière illégale dans un contexte d’urgence, elle a tout fait pour assouplir les règles et redéfinir certains termes.

Ce témoignage du concepteur des méthodes musclées est intéressant en soi, mais il ne s’agissait que du premier dans le cadre d’interrogatoires qui devraient s’échelonner sur deux semaines. Je garderai donc un œil sur ce dossier. Les retombées sont d’une importance capitale pour les cinq détenus, mais également pour ceux et celles qui demeurent convaincus de la pertinence du recours à la torture pour extraire des informations capitales dans des circonstances exceptionnelles.