L’UPAC défend son indépendance après les attaques de Jean Charest

Le commissaire de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) défend son indépendance après avoir vu sa crédibilité remise en question par l’ancien premier ministre Jean Charest.

«Compte tenu de la nature même des enquêtes qui sont menées par le CLCC [l'UPAC], le commissaire Frédérick Gaudreau rappelle aujourd'hui qu'il est primordial qu'il puisse prendre ses décisions opérationnelles en toute indépendance», explique l’organisme dans un communiqué publié mercredi.

«Monsieur Gaudreau s'est engagé à rendre publique la finalité de certaines enquêtes ayant retenu l'attention médiatique et il respectera son engagement en temps opportun», poursuit le corps policier dans cette rare sortie publique.

Cette déclaration survient au lendemain de la diffusion, par Radio-Canada, d’une entrevue avec Jean Charest dans laquelle celui-ci s’attaque à la crédibilité de l’enquête de l'UPAC sur le financement de son ancienne formation politique.

Il y qualifie notamment l'enquête Mâchurer de «partie de pêche», en plus de défendre bec et ongles son «ami» et ex-argentier du Parti libéral du Québec (PLQ) Marc Bibeau.

