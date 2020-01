Météo: début du redoux mercredi

Le redoux s’installe mercredi sur une bonne partie du Québec.

Avec un ciel variable qui laissera poindre le soleil, les températures grimperont au fil de la journée pour se positionner à proximité du point de congélation.

Il fera ainsi 0 degré à Gatineau, – 1 degré à Montréal, Sherbrooke et Val-d’Or, - 3 degrés à Québec, Trois-Rivières et Roberval, - 9 degrés à Sept-Îles et Gaspé.

Toutefois, au Saguenay et au Lac-Saint-Jean, le temps sera nuageux, sans ensoleillement. Quant à l’Abitibi-Témiscamingue, entre 1 et 5 cm de neige sont prévus dans la journée.

Jeudi, le temps clément sera de retour, toujours avec un ciel variable et des températures sensiblement les mêmes que mercredi.