Mike Ward et Jérémy Gabriel pourraient s'aimer

Cette semaine j’ai eu la confirmation de Me Julius Grey, l’avocat de Mike Ward, que la demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada était bel et bien déposée. On le savait, il l’avait annoncé, mais maintenant c’est confirmé, c’est fait, la bataille continue. On verra prochainement si la Cour suprême accepte d’entendre cet appel.

Est-ce que les juges vont considérer que ce dossier comporte une question d’intérêt public qui mérite que le plus haut tribunal au pays se penche sur cette cause? À mon avis, oui. Rappelons qu’une des trois juges de la Cour d’appel du Québec a exprimé une forte dissidence dans cette affaire. La juge Savard était fortement en désaccord avec les juges majoritaires et considérait que les propos de Mike Ward, bien que choquants, n’avaient pas pour but de discriminer Jérémy Gabriel ou de diminuer sa dignité en raison de son handicap.

Un bon combat de boxe

Comme tout le monde le dit: il s’agit d’un important débat de société sur la liberté d’expression. Est-ce que Mike Ward a franchi la ligne à ne pas franchir ou la liberté artistique doit primer? C’est très important! Dans le coin droit, nous retrouvons Mike Ward s’accrochant au principe de la liberté artistique selon lequel on peut rire de tout sans limite et dans le coin gauche, nous avons Jérémy Gabriel, appuyé par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, qui invoque une limite à l’humour noir et milite pour le droit des enfants, ainsi que pour celui des personnes handicapées, arguant que les blagues de Mike Ward l’ont fait beaucoup souffrir.

Pour tout le public s’agitant dans les estrades, un très bon spectacle en perspective, basé sur des grands principes. Qui a raison? Battez-vous et on le saura! Des principes géants qui polarisent beaucoup de gens et qui enflamment les discussions certes, mais je crois qu’au final ce ne sont que les deux pugilistes qui sont perdants. Défendre de grands principes leur aura coûté cher!

Seulement deux perdants

La Cour suprême maintenant, wow! Le grand principe, c’est important, mais avez-vous pensé aux gens derrière tout ça? Il y a eu des bons coups de part et d’autre, mais je crois qu’ils sortiront de cette bataille avec des séquelles. Ils sont intimement liés à jamais, qu’ils le veuillent ou non. Mike Ward a fait une dépression et a été peinturé comme un méchant qui s’attaque aux enfants. Jérémy Gabriel ne l’a pas eu facile non plus. Il a souvent été la risée des gens et a même reçu des menaces de mort.

Tout ça pour le beau grand principe... d’un conflit qui a grandi, du manque de communication et de l’orgueil: ils se sont braqués. J’ai souvent entendu ça dans ma carrière, quand les gens étaient rendus au point de rupture, au braquage :

«J’aime mieux te donner l’argent (à l’avocat) que de lui donner, c’est le principe!»

Mais au final personne ne gagne. Et d’avoir laissé l’orgueil de côté et de s’être parlés pour régler le problème au début aurait pu tout régler.

On oublie trop souvent que les tribunaux, c’est la dernière solution quand des personnes ne s’entendent pas. J’ai tellement vu de chicanes qui duraient depuis des années et qui se sont réglées la veille du procès, et ce, parce que les deux parties ont finalement décidé de se parler.

La bibitte

Vous savez, la chicane, le «litige», comme les avocats l’appellent, c’est une vilaine bibitte qui est au départ toute petite, difficile à détecter, elle est souvent grise, mais au fils du temps elle se nourrit, elle grandit, prend forme et devient rouge vif. Elle se nourrit de la hargne des gens, du principe intransigeant, des blessures et ça grandit encore. Plus ça grandit et plus il y a un écart qui se creuse entre deux personnes, plus ils vont se battre jusqu’au bout pour gagner... ou perdre, évidemment. Une fois arrivé à la fin cependant, les personnes qui sont passées dans le système judiciaire se rendent compte qu’ils auraient pu régler ça autrement. Si l’émotion et l’orgueil ne les avaient pas envahis, ils auraient pris un autre chemin moins cahoteux et avec un résultat plus assuré. Surtout pas les tribunaux! Qui équivalent fréquemment à jouer à pile ou face. Et oui, le temps fait bien les choses; comme l’écrivain Henry Troyat l’écrivait: Il faut vivre en jugeant le présent avec la même sérénité que si c’était déjà le passé. Avec le recul, on voit les choses d’un autre œil, et c’est le secret pour gérer une chicane.

3 heures dans la même salle

Au final, c’est deux «bons Jack»! Tout le monde le sait. Mike Ward, derrière sa carapace d’humour noir, est un bon gars. Il a le cœur sur la main et est toujours prêt à aider. On l’a vu avec le soutien qu’il a donné à Alain Gaudet, lui même atteint de dystrophie musculaire. Mike Ward a d’ailleurs déjà fait des blagues sur Alain Gaudet. Toutefois, dans cette affaire, M. Gaudet et Mike Ward ont sagement décidé de tourner cette situation à leur avantage mutuel. En ce qui concerne Jérémy Gabriel, je ne crois pas qu’il veut du mal à Mike Ward. Il a souffert de ses blagues et cherche une reconnaissance des difficultés que cela lui a causé dans sa vie. Pourquoi pas se parler et laisser de côté l’orgueil, l’entêtement, la souffrance, le «il est trop tard» et surtout ces grands principes qui ne serviront pas tant que ça au lendemain d’un jugement de la Cour suprême. La loi la mieux établie de l’univers est celle de la logique et ces deux personnes auraient intérêt à se parler, malgré le fossé qui s’est creusé depuis toutes ces années. J’aimerais les avoir 3 heures de temps dans la même salle pour les amener à mieux se comprendre.

Prendre à la légère

Beaucoup de gens me reprocheront de prendre ça à la légère, qu’il est trop tard, et que le principe est trop important pour laisser tomber. Je ne crois pas. Ayant l’expérience des tribunaux, je ne suis pas sûr qu’en l’occurrence la meilleure solution y réside. Je ne suis pas sûr non plus que la ligne sera bien retracée une fois pour toute avec un jugement de la Cour suprême. Je crois que le litige dont on parle est davantage un malheureux cas d’espèce qui

n’arrivera pas souvent et que les deux intéressés devraient trouver une solution «gagnant/gagnant». Au lendemain du jugement final de la Cour suprême, ils s’en rendront bien compte, d’autant plus que cette saga aurait bien pu s’arrêter beaucoup plus tôt, même s’il n’est jamais trop tard.

Oui, Mike Ward et Jérémy Gabriel pourraient s’aimer.

– François-David Bernier

Avocat, animateur et analyste judiciaire