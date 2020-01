Mythes et vérités au sujet des fonds de travailleurs

Je réalise que de l’information en partie erronée et quelques mythes persistent au sujet des fonds de travailleurs.

Rappelons que les contributions REER au Fonds de solidarité (FTQ) et à Fondaction (CSN) donnent droit à des crédits d’impôt de 30 % et 35 %, respectivement, qui s’ajoutent à la déduction fiscale.

Beaucoup croient à tort que ces crédits agissent comme un cadenas qui empêche l’épargnant de piger dans son REER avant l’heure de la retraite, à 65 ans.

Mythe no 1

On ne peut pas recourir au RAP avec un REER souscrit chez un fonds de travailleurs.

On peut « raper » de la même manière qu’avec n’importe quel autre REER. La seule contrainte, c’est qu’un RAP réalisé à partir d’un fonds de travailleurs ne peut être remboursé ailleurs que dans le même fonds de travailleurs.

L’inverse est toutefois possible. On peut rembourser dans un fonds de travailleurs de l’argent qui aurait été retiré d’un REER ordinaire par l’intermédiaire du RAP. Dans ce cas, les remboursements donnent en plus droit au crédit d’impôt !

Mythe no 2

Si on a accumulé de l’argent à l’intérieur d’un REER d’une institution financière traditionnelle, il faut « raper » celui-ci avant celui du fonds de travailleurs.

On peut y aller directement à partir de ce dernier sans au préalable vider les autres REER.

Mythe no 3

Si je me retire avant 65 ans, il restera impossible de puiser dans le REER du fonds de travailleurs avant cet âge.

À partir du moment où l’on peut démontrer qu’on touche d’autres revenus de retraite (RRQ, RPA), il est permis de décaisser ce REER à compter de 45 ans.

Mythe no 4

En cas de coup dur, on ne peut pas retirer d’argent du fonds de travailleurs. Autant Fondaction que le Fonds de solidarité permettent un rachat d’actions quand l’actionnaire ou son conjoint subissent une perte significative de revenu (20 %), en cas d’invalidité ou à la suite de dépenses importantes en soin de santé.

Mythe no 5

L’argent épargné dans un REER de fonds de travailleurs est inaccessible pour financer des projets d’affaires.

Le contenu du REER peut-être utilisé pour financer une entreprise créatrice d’emplois.

Par ailleurs, mentionnons que le REER d’un fonds de travailleurs peut servir à financer un retour aux études ou encore racheter des années de service afin d’améliorer son régime de retraite d’employeur.

Dans tous les cas, le détenteur du REER n’a pas à rembourser les crédits d’impôt dont il a profité au moment de la cotisation.

Est-ce qu’il faut pour autant favoriser les fonds de travailleurs ? Pas nécessairement. Ils sont plus flexibles qu’on pense, mais le sont toujours moins qu’un REER ordinaire. Ils offrent des rendements respectables, mais dont ne s’accommoderait pas l’investisseur le moindrement aguerri.