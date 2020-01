Portes ouvertes et sécurité, des rendez-vous réussis

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS | La fin de semaine des Portes ouvertes, qui s’est déroulée samedi et dimanche, et les différentes activités entourant le lancement de la Semaine internationale de la sécurité à motoneige, ont remporté un vif succès auprès des motoneigistes.

À la suite de la dernière tempête de neige, qui a permis d’offrir de bonnes conditions, les motoneigistes étaient littéralement affamés.

« Je suis très fier de voir que les motoneigistes ont répondu à l’appel », a expliqué le président de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, Réal Camiré.

« Nous étions dans une région où les conditions de neige étaient excellentes, ce qui a certainement contribué à la présence d’autant de motoneigistes dans les sentiers. Il faut dire ici que depuis le début de la saison, les motoneigistes n’ont pas été gâtés en termes de conditions. Je crois qu’on peut dire sans se tromper que cette fois, c’est bien parti », a-t-il ajouté.

Au total, 16 218 personnes se sont inscrites pour participer à cette fin de semaine spéciale par rapport à 16 064 en 2019.

Concernant le membership de la Fédération et la vente des droits d’accès en ligne, le président se disait heureux des résultats.

« Nous avons connu une augmentation pour les ventes présaison, et aussi, nous connaissons une augmentation de vente des droits d’accès après le 9 décembre. Je crois que nous allons enregistrer une augmentation de l’ordre de 3 % à 4 % pour le nombre de membres à la Fédération. »

Cela signifie donc que pour une deuxième année consécutive, le nombre de membres va dépasser le cap des 100 000 à la Fédération, un sommet qui n’avait pas été atteint depuis de nombreuses années.

LA SÉCURITÉ

Pour marquer le début de la Semaine internationale de la sécurité à motoneige, dimanche, deux postes d’accueil ont été installés dans les sentiers, dont un à Saint-Raymond, dans Portneuf.

« Je dois dire que depuis que nous faisons ce genre d’opérations de sensibilisation et nos opérations de vérifications dans les sentiers, nous avons constaté que les motoneigistes se conforment de plus en plus aux règlements d’utilisation d’une motoneige », explique le sergent Jean-François Villemure, responsable du dossier récréotouristique à la Sûreté du Québec.

« Le port du casque est adéquat, leurs papiers sont en règle, ils respectent de plus en plus les limites de vitesse, tout s’améliore. Il y aura toujours des délinquants, mais c’est minime par rapport au nombre de motoneigistes qui pratiquent l’activité », précise le policier.

Sur les 420 motoneigistes interpellés, seulement 46 ont reçu un billet de courtoisie pour certaines infractions, dont le manque du rétroviseur de gauche dans treize cas.

NOUVEAU PROBLÈME

Le sergent Villemure a toutefois tenu à faire une mise en garde à certains motoneigistes.

« Nous assistons à un phénomène nouveau, de plus en plus répandu : des gens qui roulent sur l’accotement d’une route pour aller rejoindre le sentier le plus près de chez eux. C’est interdit par la loi de rouler sur une emprise de route à moins qu’il y ait une signalisation adéquate du ministère des Transports du Québec. Alors, les gens qui auraient envie de le faire, sachez que nous serons très sévères. Il est préférable de prendre sa remorque et de se déplacer vers l’accès aux sentiers. »

Tout au long de l’hiver, il y aura des barrages policiers dans les sentiers. Si vous êtes en règle et que vous respectez les limites de vitesse, vous n’aurez aucun problème et toute l’équipe de monsieur Villemure se fera un plaisir de discuter avec vous.