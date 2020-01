Taverne Tour: du rock pour contrer l'hiver

Le festival montréalais Taverne Tour est de retour pour une cinquième édition sur le Plateau-Mont-Royal. En tout, ce sont environ 75 artistes qui se produiront dans une vingtaine de lieux du quartier. Voici quatre choses à savoir sur l’événement.

SPECTACLES INCONTOURNABLES

Parmi les concerts à ne pas manquer durant les trois jours de l’événement, il y a celui de la formation californienne Deerhoof. « Ils n’ont pas joué un show en tête d’affiche à Montréal depuis longtemps, dit la cofondatrice et programmatrice du Taverne Tour, Marilyne Lacombe. Ça va se faire dans l’intimité de la Sala Rossa [le 30 janvier]. Pour les gens qui seront là, ce sera un moment vraiment spécial. »

Le 31 janvier, au Verre Bouteille, Joseph Edgar présentera de son côté un concert en formule carte blanche. « On n’est même pas au courant nous-mêmes de ce qu’il va faire (rires) ! »

ARTISTES INTERNATIONAUX

Photo courtoisie, Gabriel Basile

Certains artistes découvriront l’hiver québécois à la dure. Parmi ceux-ci, il y a Sessa, qui arrivera du Brésil avec sa musique « tropicalia folk ». « Il y a aussi Föllakzoid, du Chili, qui fait de l’électro psychédélique, dit Marilyne Lacombe. On les amène d’Amérique du Sud jusqu’à Montréal un 31 janvier. C’est quand même intéressant ! »

LANCEMENTS D’ALBUMS

Photo courtoisie, Marie-Clarys Taillon

Plusieurs artistes locaux profiteront du Taverne Tour pour lancer leur album. Dans le lot, on compte Uubbuurruu, Fuudge, Beat Sexü et Loïc April. « C’est notre année avec le plus de lancements. Ça se fait toujours un peu dans le contexte où la fameuse rentrée automnale est peut-être rendue trop saturée. Les bands veulent combler le vide de janvier-février. »

PRESTATIONS GRATUITES

Encore une fois cette année, le Taverne Tour proposera plusieurs concerts gratuits, dont quelques-uns à la boutique Aux 33 tours, ainsi qu’aux Enfants du rock, Barracca et MR250. « Ce sont généralement des shows plus tôt dans la soirée, dit la programmatrice. On essaie d’aller chercher des gens qui n’étaient même pas au courant que ça avait lieu. Ça crée un effet de surprise. Pour d’autres personnes, ça leur permet aussi de prendre un risque sur un groupe qu’ils ne seraient peut-être pas allés voir autrement. »

► La cinquième édition du Taverne Tour se tiendra du 30 janvier au 1er février, sur le Plateau-Mont-Royal, à Montréal. Pour la programmation : tavernetour.ca