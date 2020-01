DEVAULT, Jean



À Rosemère, le 18 janvier 2020, est décédé M. Jean Devault époux de feu Madame Yolande Leduc.Il laisse dans le deuil ses enfants Claudine, Jean-Robert (Carole) et Annie (Guy), ses petits-enfants Geneviève (Martin) et Cyril, ses arrière-petits-enfants Romie et Alice, ses frères et soeurs Yvon (Raymonde), Anne et Claire (Jacques) ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 26 janvier de 10h à 17h au :SAINTE-THÉRÈSE450-473-5934Une liturgie de la parole sera célébrée ce même jour à 17h à la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société d'Alzheimer.