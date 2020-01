FONTAINE BERGEVIN, Jeannine



À la résidence St-Henri est décédé madame Jeannine Bergevin Fontaine le 10 janvier 2020 à l'âge de 96 ans.Épouse de feu Lucien Fontaine elle laisse dans le deuil ses enfants Lise (feu Jacques), Henri (Louise), feu Nicole (Roger), Yvon et Luc, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, parents et amis.Un merci spécial au personnel du Centre d'Hébergement St-Henri pour leurs bons soins.Les funérailles auront lieu à la:512 RUE DE L'ÉGLISEVERDUN, H4G 2M4le lundi 27 janvier 2020 de 14h à 17h et de 19h à 21h. Le mardi 28 janvier 2020 le service aura lieu à l'église Coeur Immaculé de Marie 6300 rue Laurendeau, Montréal à partir de 10 heures pour les condoléances et la messe à 11 heures.Un don peut être fait à la Société Alzheimer.