Agenda du week-end

Igloofest en famille !

Photo Olivier Savoie

Samedi, de 14 h à 19 h, les familles sont invitées à venir profiter de tous les plaisirs au quai Jacques Cartier dans le Vieux-Port. Au programme : des guimauves grillées, un « iglooglisse », des arcades, un jeu de poche, une visite guidée des coulisses d’Igloofest et, bien sûr, de la musique de Robert Robert, Dead Horse Beats et Shaydakiss.

C’est gratuit !

Clémence Desrochers : De la factrie au musée

Jusqu’au 23 février, à la maison de la culture Pointe-aux-Trembles (14001, rue Notre-Dame Est), on peut faire une incursion dans l’univers poétique de la grande artiste Clémence Desrochers : des œuvres visuelles, des poèmes, des chansons, des documents d’archives. Née à Sherbrooke, elle a grandi dans cette ville qui en était une de « factries », d’où le nom de l’exposition.

Les films de montagne de Banff

Photo Dave Mackison

Jusqu’à dimanche, à la Salle Pierre-Mercure du Centre Pierre-Péladeau (300, rue de Maisonneuve Ouest), le festival des films du film de montagne de Banff présente des courts et des moyens métrages à couper le souffle. Achetez vos billets sur le site, en espérant qu’il en reste. Tarif : 29 $. La tournée a lieu dans plusieurs villes du Québec jusqu’au 13 mars : Drummondville, Granby, Joliette, Laval, Longueuil, Mont-Tremblant, Québec, etc.

Soirée à l’auberge au temps de la Nouvelle-France

Vendredi, 19 h, au pavillon d’accueil du Parcours Gouin (10905, rue Basile-Routhier), on pourra remonter le fil du temps et se retrouver en Nouvelle-France à l’auberge du Bourru. On entendra des contes et de la musique traditionnelle, en plus de boire un jus de pommes chaud. La soirée aura aussi lieu le 28 février et le 20 mars.