Centre-ville: un encan pour les Katacombes

Les Katacombes ont fermé leurs portes en décembre dernier et les propriétaires procèdent à un encan afin d’écouler une bonne partie de l'équipement de ce bar mythique du boulevard Saint-Laurent, à Montréal.

Une centaine d’objets sont à vendre, comme on peut le constater dans le catalogue en ligne sur le site de La maison des encans. Les amateurs de la scène marginale et les collectionneurs pourront même passer sur place, au bar, samedi entre 12 h et 17 h, afin de jeter un coup d’œil aux objets à vendre.

Des enseignes avec des têtes de crâne, des amplis, des systèmes de son, des pédales de guitare, un système de sécurité et des appareils électroniques; il y a des objets à vendre pour tous les goûts.

On retrouve même parmi ceux-ci des tables en forme de cercueil. Jeudi, l’enseigne de la bière Le Cheval Blanc suscitait un certain intérêt chez les acheteurs, avec six offres, dont une en tête de 60 $.

Les personnes qui remporteront l'encan pourront aller chercher leurs objets en début de semaine prochaine à l'ancien bar.

On peut consulter le catalogue à l'adresse https://bit.ly/37p638P.