De vieux amis se retrouvent

ORLANDO | Ça ne fait pas de doute, l’arrivée de Thierry Henry au poste d’entraîneur-chef de l’Impact a soulevé une vague d’enthousiasme chez les joueurs.

Les jeunes sont inspirés, les vétérans veulent en mettre plein la vue et le travail est acharné depuis le début du camp d’entraînement.

Et tout ça se déroule dans le sérieux, certes, mais aussi dans un esprit de franche camaraderie.

Mais il y a un joueur pour qui c’est à la fois un plaisir de retrouver un vieux complice et une étrange impression de désormais l’avoir comme patron. Rod Fanni et Thierry Henry se connaissent bien puisqu’ils ont joué ensemble au sein de l’Équipe de France.

« On se connaît depuis longtemps, confirme Fanni. Ce n’est pas facile parce qu’on avait un rapport totalement différent et il faut faire la part des choses, de son côté comme du mien.

« C’est plaisant parce que le contact est beaucoup plus facile. Des fois, à travers des regards, on se comprend déjà. »