Départ canon pour Raphaël Lavoie avec les Saguenéens

Des six acquisitions réalisées par Yanick Jean avant la date limite de transactions, force est d’admettre que Raphaël Lavoie est l’un des joueurs qui s’est le plus démarqué offensivement chez les Saguenéens. En six parties avec les Bleus, ses 11 points auront aidé les Bleus à ne pas connaitre la défaite depuis qu’il est de la formation.

«À Saguenay c’est clair qu’il y a plus de neige qu’à Halifax! Et il fait très froid mais c’est une superbe place!», a laissé entendre à la blague l’espoir des Oilers d’Edmonton lorsque rencontré par le Journal plus tôt cette semaine.

Outre la température, Lavoie est heureux de son rendement avec l’équipe jusqu’à présent et avoue même être un peu surpris de sa production en raison des dernières semaines mouvementées à la suite du Championnat mondial junior.

«Honnêtement je ne m’y attendais pas, c’est une belle surprise et j’espère surtout que ça va continuer! J’ai eu quelques journées off depuis les dernières semaines. Yanick [Jean] et moi avons bien arrangé mon horaire pour, justement, que je ne sois pas fatigué. Mon retour au jeu a bien été et c’est le fun avec le nouveau groupe et je crois que nos résultats le démontrent aussi.»

Une adaptation facilitée

Arriver dans un nouvel environnement peut parfois occasionner une période d’adaptation, mais à se fier aux dires de Lavoie, son adaptation a été facilitée par la présence d’autres joueurs, dont Dawson Mercer, avec qui il vient de remporter l’or.

«C’est drôle, puisque les deux on était en Réplique tchèque il y a quelques jours et on commençait à être amis, mais nous n’avions aucune idée que nous allions tous les deux être échangés à Chicoutimi, mais rendus ici, ce furent des belles retrouvailles. À mon arrivée, je connaissais déjà [Ptarick] Kyte puisque nous avions joué ensemble à Halifax, et là en plus avec Dawson, c’était super.»

Si le nouveau #50 des Bleus ne ressent pas de fatigue, Lavoie affirme que la médaille d’or remportée avec équipe Canada junior y est pour quelque chose. Bien que cela lui ait occasionné beaucoup de voyagement, le jeu en a assurément valu la chandelle.

«Je reviens avec plein de beaux souvenirs mémorables et beaucoup de bagage en terme d'expérience. J’avais déjà parlé avec des gars qui y étaient déjà allés donc je savais un peu comment ça se passait, mais ultimement, tu ne peux jamais anticiper le feeling de gagner une médaille d’or avant que ça arrive.»