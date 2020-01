Départ important chez le Rocket

Le Rocket de Laval a perdu les services de son vice-président au développement et aux opérations de la Place Bell et de l’équipe, Mark Weightman, jeudi. Ce dernier a remis sa démission au club-école du Canadien de Montréal.

L’organisation du Rocket a confirmé la nouvelle. M. Weightman occupait ces fonctions depuis mars 2018.

«J’entends plusieurs personnes dire que l’année 2020 sera une année de changement, et je n’y fais pas exception, a écrit M. Weightman dans une lettre sur son compte Twitter. J’ai passé les deux dernières années au sein d’une organisation absolument extraordinaire qui est le groupe CH, en plus d’avoir le privilège de faire équipe avec des gens dynamiques, passionnés, et qui travaillent sans répit.»

«Bref, il y a une équipe solide qui est en place, et je n’ai aucun, mais AUCUN doute qu’ils continueront à multiplier les bons coups et victoires du Rocket, autant sur la glace qu’à l’extérieur de la patinoire», ajoute-t-il.

Avant ce passage à Laval, il avait travaillé pendant une vingtaine d’années pour le club de football des Alouettes de Montréal, dont trois en tant que président.

M. Weightman quittera officiellement ses fonctions le 7 février prochain, mais n’a pas annoncé ce qui l’attend ensuite.

«Pour la suite, j’aurai des nouvelles à mon égard que je partagerai au moment opportun, mais entre-temps j’ai un projet spécial avec le Rocket à terminer... une bonne nouvelle suivra sous peu! À suivre», conclut M. Weightman.