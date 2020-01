BARBE, Adrien



À Montreal, le 18 janvier 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé Monsieur Adrien Barbe, époux de Madame Marthe Chaloux.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants; Daniel, Alain, Sylvain et Sophie, ses petits-enfants; Nicolas, Vincent, Stéphanie, Sébastien, Sandrine, Antoine, Jérôme, Chloé et Noémie, ses six arrières petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 23 janvier 2020 de 14h à 17h et de 19h à 21h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu le vendredi le 24 janvier 2020 à 11h en la Chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'unité de soins palliatifs de l'hôpital Notre-Dame-de-La- Merci pour le soutien et les soins prodigués.